Моя работа связана с фото- и видеосъемками, в том числе и в киноиндустрии. Сухие, потрескавшиеся губы у моделей и актрис – стандартная проблема для визажистов и гримеров. Неблагоприятные погодные условия, эмоциональные стрессы, возрастные изменения – все это приводит к тому, что очень сложно добиться безупречного макияжа губ, особенно, если речь идет о насыщенных оттенках. И я долго искала свое идеальное средство. Ни одна база под макияж не давала такого эффекта, как LIPSMART. В инструкции написано, что эффект накопительный. Но при первом использовании уже через 10 минут сухие губы модели стали уже практически безупречными. LIPSMART – отличная база под макияж. Даже жидкие помады не растекаются, ложатся ровно.



Марина Яценко



СТИЛИСТ, ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗАЖИСТ