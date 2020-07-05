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LIPSMART
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В СОСТАВ БАЛЬЗАМА ВХОДЯТ:
Олигопептид Пальмитоил, который воздействует на рецепторы фибробластов, стимулируя их к синтезу коллагена и гиалуроновой кислоты.

Phitokin, гидролизованный соевый протеин, восстанавливает жизненный потенциал клеток и естественную структуру кожи.

Гликолипиды и церамиды предотвращают потерю воды кожей.Фруктовые экстракты обогащают кожу губ питательными компонентами и витаминами, придавая средству естественный аромат свежести.
ПОДРОБНЕЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА АМЕРИКАНСКОГО БАЛЬЗАМА
ДЛЯ ГУБ LIPSMART
Бальзам для губ Lipsmart работает на клеточном уровне – он борется не только с симптомами, но и устраняет шелушение и сухость губ навсегда.

На каждый день
Средство идеально подходит для ухода на каждый день, особенно в зимний период, когда губам нужна экстренная помощь.


Быстро
Бальзам начинает работать сразу после нанесения, не ощущается на губах и не склеивает их. Обладает мягкой текстурой и не имеет запаха.


Гипоаллергенно
Lipsmart полностью гипоаллергенен, рекомендован к применению женщинам, беременным женщинам, детям и мужчинам.


Экономично
Продукт удобно наносится и экономично расходуется - при ежедневном использовании тюбика объемом (10 мл.) хватает на полгода.
Антивозрастной уход
Lipsmart прекрасно используется в качестве антивозрастного ухода


Макияж Х2
Бальзам продлевает жизнь макияжа, не сушит нежную кожу губ и насыщает её полезными микроэлементами.
С Lipsmart обычная помада будет держаться на губах в два раза дольше.



Идеально в поездках
Стильный дизайн и удобная упаковка в виде стика, легко помещается в дамскую сумочку и становится незаменим помощником в путешествиях.
Безопасно
Формула бальзама была разработана специально для восстановления гидролипидного баланса губ. Средство прошло клинические испытания, показав поразительные результаты. У пациентов с диабетом и людей, проходящих курс химиотерапии, после месяца использования бальзама пропали трещинки на губах, кожа стала выглядеть более здоровой и мягкой. Препарат совершенно безопасен и рекомендован дерматологами для ежедневного применения.



Инновационно
Бальзам для губ Lipsmart работает на клеточном уровне – он борется не только с симптомами, но и устраняет шелушение и сухость губ навсегда. При этом одновременно защищает кожу от обветривания, ультрафиолетовых лучей, залечивая трещинки и ранки. Благодаря стимулированию выработки собственной гиалуроновой кислоты Lipsmart поможет избавиться от морщинок, выровнять рельеф и тон кожи на губах.
ОТЗЫВЫ ОБ АМЕРИКАНСКОМ БАЛЬЗАМЕ ДЛЯ ГУБ LIPSMART
Светлана
При регулярном использовании бальзама у меня выделился контур губ, усилился их естественный пигмент, особенно в зимний период. Я наношу его 2-3 раза в день под помаду, или поверх макияжа губ, чтобы усилить цвет и эффект.

А еще бальзам Lipsmart подойдет так же и мужчинам.

После нанесения бальзама губы не склеиваются.
Олеся
Не все довольны своими губами, но хуже всего когда они трескаются, ещё и болят.
Я решила опробовать на себе бальзам для губ Lipsmart.
Бальзама в тюбике 6мл.
Тюбик серебристый, смотрится заманчива.
Кисточка удобная, твёрдая, не изгибается при ношении на губы. Бальзам прозрачный.
После нанесения появляются чувство жжения.
И минут через 10 губы округляются, увеличиваются в размере.
Велма
При нанесении на губы бальзам Липсмарт даёт легкий влажный эффект, который мгновенно освежает и увеличивает объем губ. Я от этого эффекта в восторге!!! Разглаживает кожу губ, как по ощущениям, так и визуально. Особенно полезен сейчас зимой, когда кожа губ очень сухая и капризная, быстро теряет влагу, становится сухой и безжизненной, ну, я и нашла для этого сильную и надёжную защиту. Вот лично я от таких полезных вещей просто ловлю кайф, честное слово!
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